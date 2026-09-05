هزار و ۳۳۰ هکتار از سطح زیرکشت پنبه خراسان رضوی به سیستم‌های آبیاری با نوار تیپ مجهز شده است که این اقدام می‌تواند علاوه بر کنترل مصرف آب، تأثیر مستقیمی بر افزایش کیفیت الیاف تولیدی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سطح زیرکشت پنبه در استان هم اکنون ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار است و تمرکز اصلی از این پس بر افزایش کارایی مصرف آب و ارتقای عملکرد محصول خواهد بود.

علی‌اصغر امانیان، با ارزیابی عملکرد سال گذشته در برداشت این محصول افزود: در سال پیش رو، میزان برداشت محصول با توجه به تغییرات اقلیمی و سطح زیرکشت و آغاز برداشت محصول از مهر ماه هنوز مشخص نیست، اما میزان برداشت سال گذشته استان رقم ۳۳ هزار و ۵۵۸ تن ثبت بوده است

در سیستم آبیاری نوار تیپ، آب توسط لوله‌هایی در نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می‌شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود. با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای می‌توان تلفات آب را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. نوار تیپ آبیاری یکی از وسایلی است که بیشتر برای کشت‌های ردیفی در مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرد.