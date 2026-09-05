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۷۴۲ موقوفه در پی تداوم نهضت تثبیت قطعی مالکیت حقوقی موقوفات در استان اصفهان سنددار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف وامورخیریه استان اصفهان، با گرامیداشت هفته وقف با اشاره به اهمیت قانونمندسازی روابط حقوقی در حوزه وقف گفت:یکی از راهبردهای اصلی ما در سال گذشته تمرکز بر شفافیت، تثبیت مالکیت و بهروزرسانی قراردادهای استیجاری بوده است تا با صیانت از موقوفات، راه برای اجرای نیتهای واقفان خیراندیش هموارتر شود.
حسین منصوری در خصوص گزارش عملکرد محورهای ساماندهی قراردادهای اجاره، هویتبخشی قانونی و تثبیت مالکیت در حوزه وقف افزود:در این بازه زمانی، چهار هزار و ۷۳۸ قرارداد اجاره تجدید شده است که نشاندهنده اهتمام جدی برای بهروزرسانی اسناد و رعایت حقوق موقوفات در قراردادهای جاری است، همچنین، ۱۰۰ سند اجاره جدید نیز تنظیم شده که نشان از توسعه دایره فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی موقوفات است.
وی ادامه داد: در راستای نظاممند کردن فعالیتهای اداری و مالی، ۹۶۷ شناسه ملی برای امامزادگان و موقوفات استان در یک سال گذشته گرفته شده است.
منصوری با تأکید بر اهمیت اسناد تکبرگ به عنوان بازوی اصلی دفاع حقوقی در برابر تعرضات احتمالی گفت: در سال گذشته، موفق به دریافت ۷۴۲ سند مالکیت تکبرگ برای اراضی و اماکن موقوفه شدهایم که این اقدام، گام مهمی برای کاهش اختلافات ملکی، پیشگیری از موقوفهخواری و تثبیت قطعی مالکیت نظام وقف بر املاک است.
معاون حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف وامورخیریه استان اصفهان افزود:تمامی این اقدامات در راستای صیانت از امانت واقفان اجرا شده است و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همکاری با ادارهکل ثبت اسناد و املاک، روند تبدیل اسناد دفترچهای قدیمی به اسناد تکبرگ کاداستری را با سرعت و دقت ادامه خواهیم داد تا امنیت حقوقی موقوفات به حداکثر برسد.