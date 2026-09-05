مسابقات فوتبال یادواره شهدای جنگ رمضان در توکهور و هشتبندی با قهرمانی تیم ستارگان کریان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس هیئت فوتبال توکهور و هشتبندی گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۸ تیم از بخش‌های توکهور و هشتبندی، کریان و جِغین شهرستان رودان برگزار شد.

مسلم زارعیان افزود: پس از برگزاری دیدار‌های مرحله گروهی، تیم‌های ستارگان کریان و شهدای جغین به دیدار نهایی راه یافتند.

وی گفت: در دیدار نهایی، تیم ستارگان کریان با نتیجه ۴ بر یک تیم شهدای جِغین را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

زارعیان هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد نشاط و پویایی در بین جوانان و ورزشکاران منطقه عنوان کرد.

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