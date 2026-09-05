با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور ظرفیت‌های علمی و فناوری، مسائل و پیشنهاد‌های نخبگان و راهکار‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان آذربایجان غربی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در چارچوب برنامه سفر‌های استانی خود و به منظور تبیین معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور به استان آذربایجان غربی سفر کرده است.

این سفر در قالب برنامه‌های استانی معاون علمی و با هدف تبیین معماری نوین حکمرانی علم و فناوری ایران، توسعه تعامل با زیست‌بوم نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شناسایی قابلیت‌های علمی و فناورانه استان آذربایجان غربی انجام می‌شود.

در نخستین برنامه این سفر، حسین افشین از پارک علم و فناوری استان و شماری از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه، با هدف آشنایی نزدیک با فعالیت‌ها، توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و نیاز‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بازدید می‌کند.

در ادامه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان دیدار خواهد داشت. در این نشست، ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان، مسائل و پیشنهاد‌های نخبگان و راهکار‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در بخش پایانی این سفر، نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان با حضور استاندار آذربایجان غربی در محل استانداری برگزار می‌شود تا مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده و راهکار‌های پیگیری آنها مورد بررسی قرار گیرد.