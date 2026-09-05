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صلح در یک پرونده ملکی در شهرستان قاینات خراسان جنوبی موجب سازش ۲۰ میلیارد تومانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دادگستری شهرستان قائنات گفت: این پرونده با موضوع فسخ مبایعهنامه مربوط به دو قطعه زمین در حاشیه جاده قاین ـ اسفشاد و به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در شعبه دوم شورای حل اختلاف مطرح شد.
حجتالاسلام معاونی افزود: پس از برگزاری پنج جلسه رسیدگی، انجام مذاکرات و ارائه راهکارهای لازم، طرفین به توافق رسیدند و پرونده با صلح و سازش مختومه شد.
وی گفت: مختومه شدن این پرونده از طریق سازش، علاوه بر جلوگیری از ادامه اختلاف و صرف زمان و هزینه بیشتر برای طرفین، ظرفیت مؤثر شوراهای حل اختلاف در ایجاد تفاهم میان اصحاب دعوا را نشان میدهد.
رئیس دادگستری شهرستان قائنات همچنین از افزایش میزان صلح و سازش در شعبه دوم شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و افزود: در تیرماه امسال، ۷۹.۵۱ درصد پروندههای ارجاعشده به این شعبه به صلح و سازش منتهی شد که این رقم در مردادماه به ۸۵.۸۶ درصد رسید.
حجتالاسلام معاونی گفت: افزایش میزان سازش در مردادماه، بیانگر پیگیری مستمر اعضای شورای حل اختلاف و همراهی قضات و کارکنان مجموعه قضایی شهرستان در ایجاد زمینه گفتوگو و تفاهم میان طرفین دعاوی است.