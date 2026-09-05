پخش زنده
امروز: -
مردم شهید پرور شهرستان فاروج با حضور در این مراسم یاد و خاطره شهدای والامقام و قائد امت، را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یادواره شهید قائد امت و ۳۵ شهید روستای خرق با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، مسئولان شهرستان فاروج و جمعی از مردم و خانوادههای معظم شهدا در جوار امامزاده عبدالرحمان (ع) روستای خرق برگزار شد.
در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام روستای خرق و شهید قائد امت گرامی داشته شد و حاضران با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
این یادواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین نقش و جایگاه شهیدان در حفظ عزت و امنیت کشور برگزار شد.