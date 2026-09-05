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در پنج ماهه امسال، بیش از هفت تن مواد مخدر و ۹ همت کالای احتکار شده در استان اصفهان کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان در حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در پنج ماهه امسال بیش از ۵ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و در همین راستا ۱۳۵ قاچاقچی، سه هزار و ۸۲۳ خردهفروش مواد مخدر و هزاران نفر از افراد مربوط به جرائم مواد مخدر دستگیر شدند.
سردار عبدالوهاب حسنوند از انهدام ۲۳ باند حمل و توزیع مواد مخدر خبر داد و افزود: در این عملیات ها، چندین باند سازمانیافته مواد مخدر منهدم و در یکی از عملیاتهای مهم، باند مسلح حمل مواد مخدر با کشف ۸۲۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی متلاشی شد، همچنین در عملیات دیگری، ۸۱۸ کیلوگرم شیشه از یک باند حمل و ترانزیت مواد مخدر کشف و یک دستگاه کشنده ولوو نیز توقیف شد.
وی ادامه داد: در اجرای چهار مرحله طرح آرامش،هزار و ۲۸۴ خردهفروش مواد مخدر دستگیر و یکهزار و ۱۵۹ معتاد متجاهر در مناطق مختلف استان نیز جمعآوری شدند که این طرحها با هدف پاکسازی نقاط آلوده و افزایش احساس امنیت شهروندان با جدیت دنبال میشود.
سردارحسنوند با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در پنج ماه گذشته بیش از چهار همت کالای قاچاق کشف شده که ۱۵۱ درصد بیشتر ازمدت مشابه پارسال است، همچنین بیش از ۹ همت کالای احتکاری کشف شد که نشاندهنده افزایش ۵۲۹ درصدی کشفیات در این حوزه در مقایسه با پنج ماهه پارسال است.
فرمانده انتظامی استان افزود: در این مدت ۲ هزار و ۱۵۳ متهم جرائم اقتصادی دستگیر، ۳۰۲ خودروی شوتی و ۹۶۰ خودروی حامل کالای قاچاق نیز توقیف شدند.
وی با اشاره به عملکرد پلیس امنیت عمومی ادامه داد: مأموران انتظامی در این مدت بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی و اماکن عمومی بازدید کردند که برای متخلفان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تذکر و ۵۲۰ اخطار صادر و ۵۷ واحد صنفی متخلف نیز مهر و موم شد.
سردارحسنوند از اجرای هفت طرح مقابله باارازل و اوباش خبر داد وافزود: در این طرحها ۴۶۸ نفر از ارازل، اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی دراستان دستگیر شدند. همچنین پلیس در برخورد با عاملان شرارت و افرادی که امنیت مردم و مأموران را هدف قرار داده بودند، با اقتدار وارد عمل شد.
فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف ۸۷۵ قبضه سلاح و دستگیری ۶۷۷ متهم در این رابطه خبر داد و گفت: برخورد با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش عمومی، خط قرمز پلیس است.
گزارشی از امید فرشیدزاد خبرنگار صداوسیمای اصفهان
وی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی افزود: در پنج ماهه سالجاری، بیش از ۱۶ هزار و ۲۸۲ پرونده سرقت کشف، ۱۰ هزار و ۹۳ سارق و ۴۳۹ مالخر دستگیر و ۱۰۸ باند سرقت نیز منهدم شدند،همچنین اموال سرقت شده به ارزش حدود هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان کشف شد و در مسیر بازگرداندن به مالکان قرار گرفت.
سردارحسنوند به کاهش آمار تصادفات دراستان اشاره کرد و افزود:با اقدامات مشترک پلیس راه، پلیس راهور و همکاری دستگاههای مسئول، شاهد کاهش چشمگیر آمار تصادفات در سطح استان بودهایم؛ بهگونهای که در مجموع، وقوع انواع تصادفات حدود ۳۰ درصد و تصادفات فوتی نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.
سردار حسنوند گفت: پلیس با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و توان تخصصی خود، اجازه نخواهد داد مجرمان و برهمزنندگان نظم و امنیت، آسایش شهروندان را هدف قرار دهند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.