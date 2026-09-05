به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان در حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در پنج ماهه امسال بیش از ۵ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و در همین راستا ۱۳۵ قاچاقچی، سه هزار و ۸۲۳ خرده‌فروش مواد مخدر و هزاران نفر از افراد مربوط به جرائم مواد مخدر دستگیر شدند.

سردار عبدالوهاب حسنوند از انهدام ۲۳ باند حمل و توزیع مواد مخدر خبر داد و افزود: در این عملیات ها، چندین باند سازمان‌یافته مواد مخدر منهدم و در یکی از عملیات‌های مهم، باند مسلح حمل مواد مخدر با کشف ۸۲۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی متلاشی شد، همچنین در عملیات دیگری، ۸۱۸ کیلوگرم شیشه از یک باند حمل و ترانزیت مواد مخدر کشف و یک دستگاه کشنده ولوو نیز توقیف شد.

وی ادامه داد: در اجرای چهار مرحله طرح آرامش،‌هزار و ۲۸۴ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و یک‌هزار و ۱۵۹ معتاد متجاهر در مناطق مختلف استان نیز جمع‌آوری شدند که این طرح‌ها با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده و افزایش احساس امنیت شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.

سردارحسنوند با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در پنج ماه گذشته بیش از چهار همت کالای قاچاق کشف شده که ۱۵۱ درصد بیشتر ازمدت مشابه پارسال است، همچنین بیش از ۹ همت کالای احتکاری کشف شد که نشان‌دهنده افزایش ۵۲۹ درصدی کشفیات در این حوزه در مقایسه با پنج ماهه پارسال است.

فرمانده انتظامی استان افزود: در این مدت ۲ هزار و ۱۵۳ متهم جرائم اقتصادی دستگیر، ۳۰۲ خودروی شوتی و ۹۶۰ خودروی حامل کالای قاچاق نیز توقیف شدند.

وی با اشاره به عملکرد پلیس امنیت عمومی ادامه داد: مأموران انتظامی در این مدت بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی و اماکن عمومی بازدید کردند که برای متخلفان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تذکر و ۵۲۰ اخطار صادر و ۵۷ واحد صنفی متخلف نیز مهر و موم شد.

سردارحسنوند از اجرای هفت طرح مقابله باارازل و اوباش خبر داد وافزود: در این طرحها ۴۶۸ نفر از ارازل، اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی دراستان دستگیر شدند. همچنین پلیس در برخورد با عاملان شرارت و افرادی که امنیت مردم و مأموران را هدف قرار داده بودند، با اقتدار وارد عمل شد.

فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف ۸۷۵ قبضه سلاح و دستگیری ۶۷۷ متهم در این رابطه خبر داد و گفت: برخورد با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش عمومی، خط قرمز پلیس است.

گزارشی از امید فرشیدزاد خبرنگار صداوسیمای اصفهان

وی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی افزود: در پنج ماهه سالجاری، بیش از ۱۶ هزار و ۲۸۲ پرونده سرقت کشف، ۱۰ هزار و ۹۳ سارق و ۴۳۹ مالخر دستگیر و ۱۰۸ باند سرقت نیز منهدم شدند،همچنین اموال سرقت شده به ارزش حدود هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان کشف شد و در مسیر بازگرداندن به مالکان قرار گرفت.

سردارحسنوند به کاهش آمار تصادفات دراستان اشاره کرد و افزود:با اقدامات مشترک پلیس راه، پلیس راهور و همکاری دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش چشمگیر آمار تصادفات در سطح استان بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در مجموع، وقوع انواع تصادفات حدود ۳۰ درصد و تصادفات فوتی نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.

سردار حسنوند گفت: پلیس با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و توان تخصصی خود، اجازه نخواهد داد مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، آسایش شهروندان را هدف قرار دهند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.