جان بخشی جوان مرگ مغزی بروجردی به بیماران
جوان ۳۱ ساله مرگ مغزی در بروجرد با اهدای عضو نجات بخش بیماران نیازمند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛هفتمین مورد اهدای عضو سال جاری در استان لرستان با ایثار خانواده ی مرحوم رضا حمزهلو بیاتانی جوان ۳۱ ساله بروجردی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید.
واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد:پس از تأیید مرگ مغزی این جوان بروجردی و با تلاش تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بیمارستان شهید چمران بروجرد، خانواده مرحوم رضا حمزهلو بیاتانی با ایثاری ماندگار و اقدامی انساندوستانه رضایت خود را برای اهدای اعضای حیاتی وی، اعلام کردند.
با انجام فرآیند اهدای عضو، اعضای قابل اهدا به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت تا با این اقدام ، فرصت دوباره زندگی به چند بیمار نیازمند داده شود.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم این مرحوم، اقدام ارزشمند و ایثارگرانه آنان را در اهدای عضو و جاودانه ساختن نام این عزیز در «شناسنامه زندگی» شایسته قدردانی و ادای احترام دانست.