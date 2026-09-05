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واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد:پس از تأیید مرگ مغزی این جوان بروجردی و با تلاش تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بیمارستان شهید چمران بروجرد، خانواده مرحوم رضا حمزه‌لو بیاتانی با ایثاری ماندگار و اقدامی انسان‌دوستانه رضایت خود را برای اهدای اعضای حیاتی وی، اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛هفتمین مورد اهدای عضو سال جاری در استان لرستان با ایثار خانواده ی مرحوم رضا حمزه‌لو بیاتانی جوان ۳۱ ساله بروجردی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید.واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد:پس از تأیید مرگ مغزی این جوان بروجردی و با تلاش تیم اهدای عضو

با انجام فرآیند اهدای عضو، اعضای قابل اهدا به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت تا با این اقدام ، فرصت دوباره زندگی به چند بیمار نیازمند داده شود.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم این مرحوم، اقدام ارزشمند و ایثارگرانه آنان را در اهدای عضو و جاودانه ساختن نام این عزیز در «شناسنامه زندگی» شایسته قدردانی و ادای احترام دانست.