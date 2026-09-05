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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دلگان از اجرای طرح اصلاح خط انتقال آب این شهر به طول ۳.۵ کیلومتر با مشارکت گروه خیریه نیکاندیشان امید خبر داد و گفت: این اقدام منجر به کاهش هدررفت و بهبود توزیع آب شهر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، موسی بامری افزود: این طرح با استفاده از لوله پلیاتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر در حال اجراست و با هدف بهسازی و ارتقای وضعیت خط انتقال آب شهر دلگان انجام میشود.
وی مشارکت گروههای خیریه در اجرای طرحهای آبرسانی را اقدامی مؤثر در تسریع اجرای پروژهها و ارتقای خدماترسانی به شهروندان عنوان کرد.