مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دلگان از اجرای طرح اصلاح خط انتقال آب این شهر به طول ۳.۵ کیلومتر با مشارکت گروه خیریه نیک‌اندیشان امید خبر داد و گفت: این اقدام منجر به کاهش هدررفت و بهبود توزیع آب شهر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، موسی بامری افزود: این طرح با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر در حال اجراست و با هدف بهسازی و ارتقای وضعیت خط انتقال آب شهر دلگان انجام می‌شود.

وی مشارکت گروه‌های خیریه در اجرای طرح‌های آبرسانی را اقدامی مؤثر در تسریع اجرای پروژه‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان کرد.