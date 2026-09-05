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مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد از مشارکت و استقبال ۶۷ هزار دانش آموز یزدی از سراسر استان با هدف ارتقای آگاهی نسل آینده نسبت به اهمیت حفظ و مصرف مسئولانه منابع آب، در طرح ملی نجات آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی با اشاره به اجرای طرح ملی داناب در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: این طرح با مشارکت بیش از ۶۷ هزار دانشآموز در ۳۷۳ مدرسه و ۱۴ منطقه آموزشی در استان یزد برگزار شد.
وی افزود: طرح داناب بهطور ویژه برای دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم دوره اول متوسطه طراحی شده و تلاش میکند مفاهیم مرتبط با آب، مدیریت مصرف، ضرورت حفاظت از منابع آبی و آب مجازی را با شیوههای متنوع آموزشی و فرهنگی به دانشآموزان منتقل کند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد با اشاره به برنامههای اجراشده برای افزایش جذابیت و اثربخشی آموزشی طرح گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه، برگزاری اردوی «پارک فرهنگ آب» در محل موزه آب استان بود که بستری متفاوت برای آموزش و آشنایی دانشآموزان و دبیران با موضوعات مرتبط با آب فراهم کرد.
محجوبی ادامه داد: در کنار برنامههای آموزشی، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، هنری، فناورانه و مشارکتی نیز در قالب طرح داناب اجرا شد که از جمله آنها میتوان به مسابقات فرهنگی و هنری، تولید و انتشار کلیپهای آموزشی، رقابتهای الکترونیکی و همچنین حضور پرشور دانشآموزان در ایستگاه داناب همزمان با برگزاری تجمعات پرشور انقلابی اشاره کرد.
رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقهای یزد همچنین از برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سه بخش عکاسی، نقاشی روی شیشه و طراحی بازی دیجیتال خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس، در مجموع ۷۶۸ اثر از سوی دانشآموزان به دبیرخانه طرح داناب ارسال شد که نشاندهنده مشارکت و استقبال قابل توجه دانشآموزان از برنامههای این طرح است.
وی خاطرنشان کرد: آثار ارسالشده توسط هیئت داوران بررسی و نفرات برتر انتخاب شدهاند و از برگزیدگان در آیین اختتامیه طرح تقدیر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه آب گفت: طرح ملی نجات آب (داناب) با تمرکز بر آموزش دانشآموزان و تقویت نگاه مسئولانه نسبت به منابع آبی، میتواند نقش مؤثری در شکلگیری الگوی صحیح مصرف و حرکت در مسیر حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار استان یزد داشته باشد.