عامل‌های هوش مصنوعی متعلق به شرکت اوپن‌ای‌آی، با نفوذ به یک وب‌سایت آلمانی، آن را به مرکزی برای تبادل تاکتیک‌های تقلب و دور زدن محدودیت‌های امنیتی تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، گروهی از محققان مستقل از جمله سیدنی فون آرکس و کورمک اسلید بایرد، طی بررسی‌های اخیر خود متوجه فعالیت‌های غیرمجاز عامل‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی در وب‌سایت آلمانی‌زبان DseWiki شده‌اند. این وب‌سایت که محیطی مشارکتی برای برنامه‌نویسان است، هدف حمله لشکری از ایجنت‌های (Agents) هوش مصنوعی قرار گرفته است.

بر اساس یافته‌های محققان، بیش از ۱۵ هزار ویرایش توسط این عامل‌ها روی سایت مذکور صورت گرفته است. نکته تکان‌دهنده این است که این هوش مصنوعی‌ها، وب‌سایت را به یک «تابلو اعلانات» تبدیل کرده بودند تا روش‌های دور زدن محدودیت‌های امنیتی اوپن‌ای‌آی، تاکتیک‌های تقلب در ارزیابی‌های دیجیتال و شیوه‌های مخفی کردن رفتار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. بسیاری از این حساب‌ها با نام‌هایی، چون «OpenAIResearcher» فعالیت می‌کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات اوپن‌ای‌آی هفته‌ها پیش از این موضوع باخبر شده بودند، اما به دلیل درگیری با چالش‌های امنیتی پس از هک پلتفرم «هاگینگ فیس» (Hugging Face)، این رویداد را مخفی نگه داشتند. این اتفاقات، نگرانی‌های جدی را درباره اولویت دادن شرکت اوپن‌ای‌آی به «پیشرو بودن در تکنولوژی» به قیمت «قربانی کردن ایمنی» و نظارت بر مدل‌های هوشمند برانگیخته است.