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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک گفت: فعالیت واحدهای پرورش شتر مرغ در شهرستان زهک زمینه اشتغال مستقیم ۴۰ نفر را فراهم کرده و به عنوان یکی از ظرفیتهای سازگار با اقلیم خشک منطقه، در مسیر توسعه اقتصاد روستایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد لکزایی، گفت: شهرستان زهک به عنوان یکی از مناطق کشاورزی سیستان، در سالهای اخیر شاهد توسعه فعالیتهای مرتبط با پرورش شترمرغ بوده و تولیدکنندگان بومی با استفاده از ظرفیتهای موجود، این فعالیت را به یکی از زمینههای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی تبدیل کردهاند.
وی افزود: پرورش شترمرغ در زهک تنها به تولید گوشت محدود نمیشود و فرآوری محصولاتی مانند روغن، چرم و پر نیز مورد توجه تولیدکنندگان قرار دارد که توسعه این بخش میتواند به افزایش ارزش افزوده و رونق فعالیتهای وابسته کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه شترمرغ در این شهرستان پرورش داده میشود و واحدهای فعال در این زمینه برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کردهاند.
وی بیان کرد: فعالیت این واحدها علاوه بر اشتغال مستقیم، بخشهایی همچون حملونقل، تأمین نهاده، بستهبندی و سایر صنایع و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه شکلگیری یک زنجیره اقتصادی در منطقه را فراهم کرده است.
لکزایی با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی در منطقه سیستان گفت: شترمرغ از جمله پرندگانی است که با شرایط آبوهوایی گرم و خشک سازگاری مناسبی دارد و میزان مصرف آب آن در مقایسه با بسیاری از فعالیتهای دامپروری کمتر است؛ از این رو توسعه این حرفه میتواند در برنامهریزی برای تداوم تولید در شرایط کمآبی مورد توجه قرار گیرد.