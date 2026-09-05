مدیرکل قرآن، عترت و نماز گفت: برگزاری موفق این دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه آموزش و پرورش در سراسر کشور بود و نشان داد که با وجود شرایط متفاوت، می‌توان با برنامه‌ریزی و همراهی استان‌ها، فعالیت‌های مهم تربیتی و قرآنی را با کیفیت و نظم مناسب استمرار بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میکائیل باقری گفت: دانش‌آموزان راه‌یافته به مرحله کشوری در یک اردوی قرآنی شبانه روزی در مرکز استان حضور یافتند و علاوه بر بهره گیری از ظرفیت‌های مختلف اردو، در مسابقه شرکت کرده و اجرای آنان با حضور ناظران اعزامی اداره کل قرآن، عترت و نماز، مطابق ضوابط مسابقات ضبط و برای ارزیابی نهایی به ستاد ارسال شد. به این ترتیب، هر استان مسئولیت برگزاری و میزبانی از نمایندگان خود را بر عهده داشت و فرآیند مسابقات در سراسر کشور با یک چارچوب واحد دنبال شد.

وی افزود: بر اساس آمار نهایی، در مجموع ۱۷۳۴ دانش‌آموز در مرحله کشوری مسابقات شرکت کردند که ۹۱۴ نفر پسر و ۸۲۰ نفر دختر بودند. همچنین در بخش فرهنگیان، ۳۱۵ نفر شامل ۱۵۵ نفر آقا و ۱۶۰ نفر خانم در مسابقات حضور داشتند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز در ادامه با قدردانی از مجموعه‌های استانی اظهار کرد: اجرای این برنامه در سراسر کشور نیازمند هماهنگی و تلاش مجموعه گسترده‌ای از همکاران بود و خوشبختانه استان‌ها با مسئولیت‌پذیری و حسن همراهی، شرایط لازم را برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات را فراهم کردند.

وی افزود: از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، معاونان پرورشی و فرهنگی، روسای ادارات و کارشناسان قرآن، عترت و نماز و همه عوامل اجرایی، فنی و پشتیبانی که در برگزاری این مرحله از مسابقات نقش داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از ناظران ستادی که با حضور در استان‌ها بر روند اجرای مسابقات و ضبط آثار نظارت کردند، تشکر ویژه دارم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز خاطرنشان کرد: برگزاری موفق این دوره، حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه آموزش و پرورش در سراسر کشور بود و نشان داد که با وجود شرایط متفاوت، می‌توان با برنامه‌ریزی و همراهی استان‌ها، فعالیت‌های مهم تربیتی و قرآنی را با کیفیت و نظم مناسب استمرار بخشید.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز، ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، از تمامی دانش‌آموزان و فرهنگیان سراسر کشور که از مرحله مدرسه تا مرحله کشوری در مسابقات قرآن، عترت و نماز شرکت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و گفت: حضور و مشارکت گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان در این مسابقات، پشتوانه اصلی این رویداد تربیتی و قرآنی است. از یکایک عزیزانی که در مراحل مختلف مسابقات حضور یافتند و با تلاش و انگیزه خود در این مسیر گام برداشتند و همچنین از خانواده‌ها، مربیان و همه همکارانی که زمینه این حضور را فراهم کردند، صمیمانه سپاسگزارم.