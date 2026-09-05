به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی محرابی مسئول مدرسه ملی نخبگان تلاوت با تأکید بر اینکه رویداد ملی رویش صرفاً یک رقابت تلاوت نیست، گفت: تمام تلاش این بوده که با طراحی فرایندی جامع، متناسب با نیاز‌های آموزشی قاریان نوجوان، مسیری برای رشد و ارتقای سطح کیفی تلاوت آنها ایجاد کنیم؛ مسیری که از تلاوت‌های تقلیدی و تطبیقی آغاز می‌شود و برای قاریان بالای ۱۶ سال، میدان آزادخوانی و ارزیابی فنی را نیز فراهم می‌کند.

به گفته وی مرحله نهایی نخستین رویداد ملی «رویش» با محوریت رقابت قاریان منتخب نوجوان، از فردا یکشنبه ۱۵ شهریور کار خود را آغاز می‌کند و به مدت سه روز در امامزاده عبدالله (ع) شهرری ادامه خواهد یافت.

محرابی ادامه داد: در این مرحله از رویداد رویش، ۴۲ قاری منتخب نوجوان پسر زیر ۱۸ سال با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا پس از اعلام آراء هیئت داوران، قاریان برگزیده معرفی و در مراسم اختتامیه از آنها تجلیل شود.

وی افزود: از میان ۴۲ قاری نوجوان منتخب شرکت‌کننده در این رویداد ملی، ۱۰ قاری عضو تیم ملی قاریان نوجوان بنیاد قرآنیان اُسوه هستند.