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رویداد فرهنگی-اجتماعی قرار فردا؛ لبخندی به وسعت آینده با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی و ترویج شادی در میان نسل جوان در بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،بوستان نوشیروانی بابل میزبان گردهمایی اجتماعی-فرهنگی با عنوان قرار فردا؛ لبخندی به وسعت آینده بود. این رویداد که با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی و ترویج شادی در میان نسل جوان برگزار شد، با استقبال گسترده شهروندان بابلی همراه گردید.
در حاشیه این مراسم، موضوع جمعیت و خانواده به عنوان یکی از چالشهای کلیدی کشور مورد بررسی قرار گرفت. مروار، دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسانگزینی سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به آمار تکاندهنده ۲۴ میلیون نفر مجرد در ایران، بر ضرورت فعالیت هدفمند مراکز همسانگزینی تأکید کرد. وی افزود که سازمان تبلیغات اسلامی با نظارت دقیق بر این مراکز، در تلاش است تا مسیر ازدواجهای آگاهانه و پایدار را تسهیل نموده و گامی مؤثر در جهت کاهش بحران تجرد بردارد.
در همین راستا، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران از پیشرفت طرحهای حمایتی دولت خبر داد.
محمدی در این نشست تصریح کرد که یکی از محورهای اصلی سیاستهای تشویقی، واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است.
وی با ارائه آماری از عملکرد این طرح در استان مازندران اعلام کرد: از میان ۲۸۰۰ متقاضی ثبتنام کرده در سطح استان، تاکنون ۱۰۲۱ خانواده موفق به دریافت مشوقهای زمین شدهاند.
محمدی تأکید کرد که فرآیند واگذاری زمین به سایر متقاضیان با جدیت در دستور کار است و اولویت استانداری، تسریع در خانهدار شدن خانوادهها و حمایت عملی از طرحهای جمعیتی است.