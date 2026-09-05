مسابقه میدان یار با حضور هفت تیم از گروه‌های خانوادگی، برادران و خواهران در محوطه مقابل حرم مطهر امامزاده سید ابوالقاسم علیه‌السلام نصرآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقه میدان یار با هدف تقویت آمادگی عمومی و همبستگی ملی، به همت حوزه مقاومت بسیج برادران جندالله و حوزه مقاومت بسیج خواهران‌ام‌البنین در دهستان نصرآباد برگزار و اجرا شد.

در این رویداد، تیم‌ها در چهار آیتم شامل کار با سلاح، امداد و نجات، رجزخوانی و شعارگویی و تولید محتوا به رقابت پرداختند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نتایج نهایی این مسابقه به شرح زیر است:

- رتبه اول: تیم شهید حیدری از روستای حاجی علی‌عسکر

- رتبه دوم: تیم شهدای حجت‌آباد

- رتبه سوم: تیم شهید سرسنگی از علی‌آباد

- رتبه چهارم: تیم شهید اقتدار محسن زارع

گفتنی است ثبت‌نام برای عموم مردم آزاد و این رقابت فاقد رده سنی که هر گروه شامل حداقل ۳ و حداکثر ۷ نفر از اعضای خانواده، برادران یا خواهران بود که در هر چهار آیتم مسابقه شرکت کردند.