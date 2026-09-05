کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: از فردا با نفوذ موج بارشی به جو استان، احتمال بارش رگبار باران و سیلابی شدن رودخانه‌ها در برخی نواحی به ویژه نیمه شمالی و شرقی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان با بیان اینکه امروز جوی پایدار در استان حاکم است افزود: بر اساس نقشه‌های پیشیابی و آخرین اطلاعات هواشناختی، فعالیت سیستم بارشی همچنین موجب افزایش ابر، غرش و برخورد آذرخش، آبگرفتگی معابر عمومی و در نواحی مستعد بارش تگرگ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اوج فعالیت این سیستم بارشی روز دوشنبه است اظهار کرد: از بعد از ظهر فردا با توجه به افزایش سرعت وزش باد در برخی نواحی استان به ویژه نیمه جنوبی، خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست و احتمال خسارت به سازه‌های سبک، تابلو‌های تبلیغاتی و سقف گلخانه‌ها وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به تغییرات دمایی در استا، گفت: با توجه به افزایش نسبی دما طی دیروز و امروز در استان، با فعالیت سیستم بارشی دمای هوای استان از روز سه شنبه به صورت محسوس کاهش می‌یابد.

نریمان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای هشت درجه سانتیگراد خنک‌ترین و جلفا با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهر‌های استان بودند.