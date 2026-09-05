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طرح آرامسازی محور قمرود در بخش مرکزی قم با هدف افزایش ایمنی تردد و ارتقای سطح خدمات جادهای، پس از ۶ ماه عملیات اجرایی تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست آزادراه قم ـ کاشان از اجرای عملیات ترانشهبرداری، تعریض مسیر، شانهسازی و اصلاح شیب شیروانی در محور قمرود استان قم خبر داد.
محمود هداوند با اشاره به انتقال مسئولیت آزادراه قم ـ کاشان به اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم اظهار کرد: پس از این انتقال، طرحهای گستردهای در قالب عملیات امانی و پیمانی در طول آزادراه قم ـ کاشان و همچنین محورهای بخش قمرود اجرا شده است.
وی افزود: ادغام و تجمیع عوامل، ماشینآلات و ابنیه نگهداری در حوزه مسئولیتی اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان قم موجب افزایش رسیدگی به راههای این حوزه شده است.
هداوند آزادراه قم ـ کاشان را یکی از کریدورهای مهم ترانزیت کالا و جابهجایی مسافر دانست و گفت: ترافیک ترکیبی این آزادراه، ضرورت ارتقای سطح سرویس و افزایش ایمنی محورهای جادهای بخش مرکزی قم را دوچندان کرده است.
سرپرست آزادراه قم ـ کاشان با اشاره به اجرای طرح آرامسازی در محور قمرود بخش مرکزی قم تصریح کرد: این طرح در محدودهای به طول بیش از سه کیلومتر اجرا شده و در جریان آن عملیات ترانشهبرداری در دو طرف مسیر به طول ۵۰۰ متر انجام شده است.
وی ادامه داد: به دلیل سنگی بودن بستر مسیر، عملیات ترانشهبرداری با دشواری انجام شد و عوامل فنی با تلاش و همکاری جمعی موفق به اجرای این عملیات شدند.
هداوند افزایش عرض حریم راه و اصلاح شیب شیروانی را از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به افتادگی و کمعرض بودن شانه راه، عملیات رفع افتادگی و احداث شانه راه در دو طرف مسیر به طول سه کیلومتر نیز انجام شد.
وی مدت اجرای این طرح امانی را ۶ ماه اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی طرح از اسفندماه سال گذشته آغاز شد که به دلیل شرایط اجتماعی و تجاوز رژیم امپریالیستی آمریکا، برای مدتی متوقف شد و پس از ازسرگیری عملیات، با پیشرفت مناسب در پایان مردادماه امسال تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
سرپرست آزادراه قم ـ کاشان تعداد عوامل اجرایی این طرح را بیش از ۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: بیش از هشت دستگاه انواع ماشینآلات سنگین شامل بیل مکانیکی، گریدر، بولدوزر و لودر و ماشینآلات نیمهسنگین از جمله کمپرسی و تریلی برای اجرای این طرح به کار گرفته شد.
هداوند در پایان با اشاره به ظرفیتهای بخش مرکزی قم در حوزه کشاورزی و دامداری تاکید کرد: محورهای جادهای این بخش نقش اساسی در ارتقای زیرساختها و توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه دارند.