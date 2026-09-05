به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره توسعه نوغان‌داری خراسان رضوی گفت:از امروز شنبه علاوه بر تربت‌حیدریه، توزیع در برخی شهرستان‌های خراسان رضوی نیز آغاز شد.

علیرضا محرابی افزود: امسال ۳۰ جعبه و هر جعبه با حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار تخم نوغان توریع می‌شود.

وی گفت: در استان‌های شمالی کشور بدلیل شرایط اعتدالی و اختلاف ناچیز بین فصل بهار و پاییز غالبا توزیع پاییزه نیز وجود دارد، اما در خراسان رضوی با توجه به اختلاف درجه دما در چهار فصل سال، تاکنون توزیع پاییزه نداشته‌ایم.

محرابی با بیان اینکه فعالیت تنها کارگاه تولید تخم نوغان منطقه شرق کشور به مرکزیت تربت‌حیدریه از مرداد امسال آغاز شده است، افزود: امسال میزان تخم نوغان تولید شده در این مرکز در شرایط خاص و برای توزیع در فصل بهار آینده نگهداری می‌شود.

وی تصریح کرد:، اما با رعایت شرایط دمایی و تغذیه مناسب از سال آینده برای توزیع پاییزه و زمستانی نیز قادر خواهیم بود تخم نوغان تولید کنیم.

توزیع پاییزه تخم نوغان در خراسان رضوی از مبدا تربت‌حیدریه

رییس اداره توسعه نوغان‌داری خراسان رضوی همچنین گفت: بهار امسال ۶ هزار و ۶۰۰ جعبه تخم نوغان بین بهره‌برداران توزیع و در نهایت نزدیک به ۲۳۹ تن پیله‌تر توسط نوغانداران استان تولید شد.

محرابی شمار خانوار مشغول به کار در زمینه نوغان و ابریشم در تربت‌حیدریه را ۷۴۰ خانوار عنوان و اظهار کرد: اگر در هر خانوار دستکم ۲ نفر در این پیشه فعال باشند، حداقل هزار و ۵۰۰ نفر در این حرفه مشغول فعالیتند.

وی ادامه داد: در شهر بایگ و روستای بِسک شهرستان تربت‌حیدریه زمانی نزدیک به ۴۰۰ کارگاه ابریشم‌کشی وجود داشت که اکنون به حدود ۲۵۰ واحد فعال کاهش یافته‌است.

رییس اداره نوغان‌داری خراسان رضوی در پیوند با فرآیند احیای کارگاه تولید تخم نوغان در تربت‌حیدریه گفت: ابتدا باید نوغان‌داران پیشرو که پیله مولد پرورش می‌دهند، شناسایی شوند.

به گفته وی، در طول ۱۰ سال تعطیلی کارگاه تولید تخم نوغان این منطقه، برخی از این نوغان‌داران فوت کردند یا از شغل خود خارج شده یا دیگر قادر به کار نیستند و به همین دلیل آمار دقیقی در دسترس نیست.