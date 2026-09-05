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با گذشت سالها از توقف طرح راهبردی مهار آبهای مرزی در آذربایجانغربی، چرخهای این طرح کلیدی با تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دوباره به چرخش درآمد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از تعیین تکلیف ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و خطونشان کشیدن برای تکمیل طرح های نیمهتمام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از احیای طرح مهار آبهای مرزی پس از یک دوره توقف چندساله خبر داد و اعلام کرد: با تأمین ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار، بخش قابلتوجهی از نواقص فنی و اجرایی این طرح برطرف شده است.
محمدرضا اصغری با تأکید بر اهمیت استراتژیک مدیریت منابع آبی گفت: طرح مهار آبهای مرزی که با اذن رهبر معظم انقلاب و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی آغاز شده بود، ستون فقرات توسعه کشاورزی نوین در استان است.
وی افزود: این طرح که در سال ۱۳۹۹ دچار توقف شده بود، با ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار مساحت، ۱۲۰ قرارداد و پیمان نیمهتمام را روی زمین گذاشته بود. با این حال، تیم مدیریتی جدید با تشکیل کارگروههای تخصصی، ضمن احیای این پروژهها، اعتبارات لازم را برای سرعتبخشی به آنها تأمین کرده است.
اصغری خاطرنشان کرد که آذربایجانغربی در مردادماه گذشته بهعنوان استان پیشتاز کشور در اجرای سامانههای آبیاری تحتفشار معرفی شد و برنامهریزی برای اتمام باقیمانده مساحت طرح با جدیت در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود، چشمانداز استان را فراتر از کشاورزی ساده دانست و تصریح کرد: آذربایجانغربی با تکیه بر ظرفیتهای منطقهای و شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف، در مسیر تبدیلشدن به «هاب بازرگانی و تأمین امنیت غذایی کشور» قرار دارد.
او افزود: با هماهنگسازی دستگاههای اجرایی تحت مدیریت ارشد استان، تمامی ابزارها برای رونق تبادلات مرزی و تسهیل صادرات و واردات بسیج شده است.
اصغری با اشاره به آمار امیدبخش در جذب سرمایه، گفت: در هفته دولت امسال ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش کشاورزی محقق شد و به همین میزان نیز پروژههای جدید در دست اقدام است.
او یکی از دستاوردهای مهم مدیریتی اخیر را «شکستن دیوانسالاری اداری» عنوان کرد و افزود: زمان صدور مجوزهای واگذاری زمین که پیش از این تا ۲ سال زمان میبرد، اکنون به لطف کارگروه تسهیل سرمایهگذاری به ۲ ماه کاهش یافته است.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی، در حوزه اراضی نیز تمامی پروندهها بهروزرسانی شده و این استان اکنون با کسب رتبه دوم کشور در زمینه «رفع تداخلات اراضی»، گامی بلند در جهت تثبیت مالکیت و حمایت از بهرهبرداران برداشته است.