پیکر مطهر سرهنگ شهید «رضا محمدی» و سروان پاسدار شهید «شهرام جعفری» پس از اقامه نماز جمعه، با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم، آیت‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه تشییع شد.



به گزازش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روز گذشته پس از اقامه نماز جمعه، پیکرهای مطهر دو شهید بر دوش مردم قدرشناس کرمانشاه قرار گرفت و جمعیت حاضر، با شعار مرگ بر آمریکا و درود بر شهیدان، آنان را بدرقه کردند.

خانواده‌های شهدا نیز در میان حاضران، در سوگ عزیزان خود ایستاده بودند و مردم با حضور و همراهی خود، مرهمی بر این داغ سنگین گذاشتند.

سرهنگ شهید رضا محمدی و سروان پاسدار شهید شهرام جعفری در جریان حمله اخیر دشمن جنایتکار آمریکایی به استان کرمانشاه به شهادت رسیدند و نامشان در شمار شهدای مدافع امنیت و عزت ایران اسلامی جاودانه شد.