مدیر کل بهزیستی استان فارس از فعالیت ۲۷ مرکز اورژانس اجتماعی در این استان خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای امسال ، بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ مأموریت تخصصی از سوی تیم‌های خدمات سیار برای کنترل آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل بهزیستی استان فارس از فعالیت ۲۷ مرکز اورژانس اجتماعی در این استان خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای امسال ، بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ مأموریت تخصصی از سوی تیم‌های خدمات سیار برای کنترل آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.

گودرزی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ مرکز اورژانس اجتماعی در سطح استان فعال است، افزود: «یک مرکز در شهر شیراز به‌صورت سطح یک و شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و مراکز دیگر در سطح سه، خدمات تخصصی را به شهروندان ارائه می‌دهند.»

حمید گودرزی با اشاره به نقش مؤثر اورژانس اجتماعی در شناسایی و کاهش بحران‌ها اظهار داشت: «اورژانس اجتماعی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تخصصی بهزیستی برای حضور سریع و مداخله حرفه‌ای در موقعیت‌های بحرانی است و تلاش مجموعه بهزیستی فارس بر این است که خدمات این حوزه با رویکرد تخصصی و به‌موقع به جامعه ارائه شود.»

وی بیان داشت: خط تلفنی ۱۲۳ یکی از مسیر‌های اصلی دسترسی مردم به این خدمات است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ هزار و ۸۰۷ تماس مرتبط با این خط برقرار شده که پس از ارزیابی، موارد نیازمند مداخله تخصصی در فرآیند خدمات قرار گرفته‌اند.

کودک‌آزاری، همسرآزاری، خشونت‌های خانوادگی، اختلافات حاد، افکار و اقدام به خودکشی از موارد گزارش‌شده به خط ۱۲۳ است.

مدیر کل بهزیستی استان فارس اعلام کرد: در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۴۹۲ پرونده در واحد‌های مداخله در بحران تشکیل شده است که این آمار بیانگر ضرورت تقویت خدمات در سطح استان است.

مدیرکل بهزیستی فارس با تأکید بر اهمیت مداخله در مراحل اولیه بروز بحران تصریح کرد: «فلسفه شکل‌گیری اورژانس اجتماعی، پیشگیری از عمیق‌تر شدن بحران و کمک به افراد و خانواده‌ها پیش از تبدیل شدن یک مسئله به آسیب جدی‌تر است. از این رو سرعت عمل، حضور میدانی، تخصص و استمرار پیگیری از مهم‌ترین مؤلفه‌های این خدمات به شمار می‌رود.»