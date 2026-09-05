مازندرانی‌ها برای پشتیبانی از رزمندگان اسلام در سواحل مکران به میدان آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده لشکر مردمی پشتیبانی حضرت زینب سلام الله علیها مازندران گفت: این گروه ۱۰ نفره از استان مازندران به جنوب کشور آمده است تا از رزمندگانی که در خط مقدم جنگ با رژیم کودک کش آمریکایی صهیونیستی در حال نبرند پشتیبانی کند.

عقیله ملازاده سورکی افزود: روزانه غذای گرم به تعداد بالایی برای رزمندگان در سواحل مکران پخت و در اختیار رزمندگان قرار می‌گیرد.

وی گفت: فعالیت این گروه از ابتدای شهریور شروع و تا پایان شهریور ادامه دارد.

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