عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر کشور، نسبت به پیامد‌های منفی استفاده بی‌قید و شرط از چت‌بات‌ها در محیط‌های آموزشی هشدار داد.

دکتر محمدرضا یمقانی در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اگرچه هوش مصنوعی مزایای بسیاری دارد، اما تکیه بیش از حد به آن می‌تواند منجر به کاهش تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان شود.

وی هشدار داد: بسیاری از پاسخ‌های AI به دلیل در حال یادگیری بودن، غیرقابل اعتماد هستند و پذیرش مطلق نتایج آن، می‌تواند منجر به بروز خطا در نتایج علمی و پژوهشی گردد.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر کشور در مورد مخاطرات این فناوری برای دانشجویان، به دو نکته کلیدی اشاره کرد: نخست، از دست دادن تدریجی اعتمادبه‌نفس در حل مسائل بدون کمک AI و دوم، پذیرش بدون، چون و چرا نتایج احتمالا نادرست این ابزارها.

وی افزود: ما با وضعیت افراط و تفریط مواجهیم؛ برخی منکر هوش مصنوعی هستند و برخی دیگر به طور مطلق به آن اعتماد می‌کنند، در حالی که راه درست، اتخاذ یک "نگاه میانی" است.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، دکتر یمقانی به چالش‌های اخلاقی و فرهنگی در پژوهش‌های علمی پرداخت و اشاره کرد: استفاده غیرقانونی از AI در مقاله‌نویسی و عدم ذکر رفرنس‌ها، منجر به کاهش سطح اخلاق پژوهشی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: نظام آموزشی باید تغییر کند و اساتید و مربیان باید آموزش ببینند تا بتوانند هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار کمک‌کننده و نه مدیر فرآیند یادگیری، به دانشجویان معرفی کنند.