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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: فرزندان شهدای جنگهای اخیر بهعنوان قهرمانان ملی در مدارس معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در ارتباطی مجازی با مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان که با محور پروژه مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: فرزندان شهدای جنگهای اخیر بهعنوان قهرمانان ملی در مدارس معرفی شوند.
احمد گروهی گفت: شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدا با نثار جان خود در راه اسلام، انقلاب و دفاع از میهن، به جایگاه رفیع شهادت دست یافتند و امروز وظیفه همه ماست که یاد، نام و آرمانهای آنان را زنده نگه داریم.
وی با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش گفت: رسالت تعلیم و تربیت، رسالتی بسیار بزرگ و اثرگذار است و بخش مهمی از شکلگیری شخصیت علمی، اخلاقی و معنوی نسل آینده در مدارس رقم میخورد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان افزود: پیامبر اکرم (ص) برای هدایت، تعلیم و تربیت انسانها مبعوث شد و امروز شما معلمان و مدیران مدارس، در ادامه همین مسیر، مسئولیت سنگینی بر عهده دارید. بسیاری از شهدای ما از همین مدارس برخاستند و محصول همین نظام تعلیم و تربیت بودند.
گروهی با اشاره به شهدای دانشآموز و جوان استان کرمان در جنگهای اخیر بیان کرد: در جریان جنگهای اخیر، تعدادی از عزیزانی که به مقام شهادت نائل آمدند، از دانشآموزان و جوانانی بودند که در مدارس همین استان تحصیل کرده بودند، دو تن از شهدای گرانقدر نیز از دانشآموزان مدرسه صدرا بودند که با وجود نخبگی، توان علمی و شخصیت برجستهای که داشتند، مظلومانه به شهادت رسیدند.
وی گفت: همه شهدای ما از برگزیدگان و بهترینهای جامعه بودند و اگر دشمنان در جنگهای اخیر به اهداف خود دست نیافتند، این موفقیت مرهون ایستادگی مردم شریف و نجیب ایران، نیروهای مسلح، رزمندگان، ایثارگران و خانوادههای معظم شهداست و مجموعه آموزش و پرورش نیز در این مسیر نقش اساسی داشته است؛ چراکه پایه و اساس تربیت نسلی که امروز از کشور دفاع میکند، در مدارس شکل گرفته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: ایثارگران با ایستادگی و مقاومت خود آبرو و عزت را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارمغان آوردند و امروز وظیفه ماست که فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید منتقل کنیم.
گروهی با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی امسال شرایط متفاوتی دارد و باید در کنار توجه به مسائل آموزشی، یاد و خاطره شهدای عزیز نیز مورد توجه قرار گیرد، البته نباید اجازه دهیم دانشآموزان با روحیهای آسیبدیده، نگران یا مضطرب وارد مدرسه شوند؛ بلکه باید محیطی آرام، بانشاط و امیدبخش برای آنان فراهم کنیم و در عین حال، نسل جدید را با واقعیتهای دفاع از کشور و فداکاریهای شهدا آشنا سازیم.
وی با اشاره به وجود جمعی از دانشآموزانی که پدران خود را در جنگهای اخیر از دست دادهاند، تأکید کرد: باید این عزیزان بهصورت دقیق احصا شوند و مشخص شود در کدام مدارس تحصیل میکنند، مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، باید در نخستین روز بازگشایی مدارس توجه ویژهای به این دانشآموزان داشته باشند و با حفظ شأن و کرامت آنان، زمینه همراهی و حمایت ویژه از این فرزندان عزیز شهدا را فراهم کنند.
گروهی همچنین بر استفاده از ظرفیت پیشکسوتان دفاع مقدس و راویان ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانها، فهرست راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس در اختیار مدیران و روسای آموزش و پرورش قرار گیرد تا این عزیزان در مدارس حضور یافته و ضمن بیان خاطرات خود، روایتهای واقعی و آموزندهای از دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر برای دانشآموزان ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: روایتگری و خاطرهگویی، بهویژه از سوی افرادی که خود در صحنههای دفاع حضور داشتهاند، میتواند تأثیر بسیار زیادی در آشنایی نسل نوجوان و جوان با حقیقت ایثار و مقاومت داشته باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: برخی از همسران و خانوادههای شهدای جنگهای اخیر، خود از فرهنگیان و مدیران مدارس بودهاند و خاطرات و مطالب ارزشمند و پرمحتوایی برای انتقال به نسل جدید دارند، لازم است آموزش و پرورش با هماهنگی بنیاد شهید از این ظرفیت ارزشمند استفاده کند تا فرهنگ ایثار و شهادت با زبان خانوادههای شهدا و روایتهای دست اول به دانشآموزان منتقل شود.