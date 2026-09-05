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نصب صفحههای خورشیدی بر بام مدارس، اقدامی مؤثر برای استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و ترویج فرهنگ صرفهجویی و تأمین بخشی از برق مورد نیاز مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل خیرین مدرسه ساز کاشان گفت: هم اکنون دو واحد آموزشی پروفسور عدالت به صفحههای خورشیدی مجهز شدهاند و تا پایان سال ۴۴ مدرسه دیگر مجهز میشوند.
محمد کتابچی افزود: این صفحه های خورشیدی قادر هستند روزانه ۲۰ مگاوات برق تولید و به شبکه سراسری منتقل کنند.
وی گفت: استفاده از انرژی خورشیدی نه تنها برق این واحدهای آموزشی تامین میکند بلکه ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان برای این واحدهای آموزشی در آمد دارد.
مدیر عامل خیرین مدرسه ساز کاشان با بیان اینکه برای این ۴۴ مدرسه بیش از ۹۰ میلیارد تومان هزینه میشود گفت: حدود ۳۴۰ واحد آموزشی وجود دارد که ظرفیت راهاندازی نیروگاه خورشیدی در آنها و جود دارد.
کتابچی افزود: هدف از اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت پشتبام مدارس برای ساخت نیروگاههای خورشیدی و ایجاد درآمد پایدار برای مدارس است بهگونهای که مدارس بتوانند از محل فروش برق تولیدی خود، بخشی از هزینههای آموزشی را تأمین کنند.