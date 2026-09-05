معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از تلاش برای نهایی‌سازی و اعلام چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال خبر داد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از تلاش برای نهایی‌سازی و اعلام چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال خبر داد.

حسین افشین امروز، شنبه ۱۴ شهریورماه، در چارچوب برنامه سفر‌های استانی خود و با هدف تبیین معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور وارد آذربایجان غربی شد. او پس از ورود به استان، در جمع اصحاب رسانه درباره روند جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی توضیح داد.

افشین با اشاره به سه فراخوان پیشین گفت: سه فراخوان برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی داشتیم که فراخوان سوم تقریباً در حال نهایی شدن است.

وی درباره زمان برگزاری چهارمین فراخوان نیز اظهار کرد: درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای جذب نیرو‌های نخبه به بنیاد ملی نخبگان ارسال شده و اکنون این موقعیت‌ها در حال ارزیابی است.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: برخی موقعیت‌های پیشنهادی به دستگاه‌ها بازگردانده شده است؛ چراکه جایگاه‌های در نظر گرفته‌شده برای نخبگان باید از نظر مدرک تحصیلی، تخصص و شرایط مورد نیاز با مشخصات افراد واجد شرایط تناسب داشته باشد.

افشین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف گفت: برای اجرای این طرح، هماهنگی میان معاونت علمی، سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا فرآیند جذب نخبگان با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

او درپایان خاطرنشان کرد: امیدواریم فهرست نهایی موقعیت‌های شغلی تا پایان سال آماده شود و چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز در همین بازه زمانی اعلام شود.