رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان گنبدکاووس با اشاره به تخریب کامل پل باکسی ۲ متری در محور گنبد-مراوه تپه (محدوده سه راهی آی‌تمر به هوتن) بر اثر سیلاب اخیر و طغیان رودخانه، گفت: برای بازسازی اصولی این محور و احداث پل جدید با دهانه ۳ متری، حداقل به ۱.۵ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امان محمد باشقره گفت: اقدامات انجام شده مانند لوله گذاری و پر کردن محل آبشستگی با گراویل و رفع انسداد مسیر و نصب تابلو‌ها و علائم ایمنی، تنها راهکاری موقت برای بازگشت ترافیک بوده و تأکید می‌شود که برای بازسازی اصولی و جلوگیری از تکرار حادثه، احداث پلی با دهانه حداقل ۳ متری ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر فرآیند برآورد خسارت و تکمیل فرم‌های مدیریت بحران در حال انجام است و امیدواریم با توجه به اهمیت این محور، برای اجرای پروژه جدید با دست کم ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار؛ روند تامین اعتبار و بازسازی پل به سرعت تسریع شود زیراکه اقدامات فعلی در مسیر تنها یک راهکار موقت برای عبور ترافیک بوده است.