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۳ کلبه چوبی و ۲ کوره زغال غیرمجاز در بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود در روستای سراوان سنگر با پیگیری مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان و دستور دادستان سنگر قلع و قمع و رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در راستای صیانت از بستر و حریم رودخانهها و جلوگیری از تصرف زمینهای ملی، ۳ کلبه چوبی و ۲ کوره زغال غیرمجاز در بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود در روستای سراوان سنگر، با پیگیری مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان قلعوقمع وهزار مترمربع از زمینهای بستر رودخانه رفع تصرف شد.
محمدجواد علیزاده، مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان، گفت: شناسایی و پیگیری موارد تصرف و ساختوساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها از جمله اقدامات مستمر مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان است و در مواردی که مستحدثات غیرمجاز ایجاد شده باشد، اقدامات قانونی لازم برای رفع تصرف و آزادسازی بستر رودخانه انجام میشود.
مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت این مدیریت گفت: مدیریت منابع آب منطقه مرکزی، شهرستانهای رشت، خمام و رودبار را تحت پوشش دارد.
علیزاده از دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، ساختوساز یا فعالیت غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها، مراتب را در اسرع وقت به واحدهای نظارتی شرکت سهامی آب منطقهای گیلان اطلاع دهند.