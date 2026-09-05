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حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در دیدار با جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی گفت: مشکلات مخصوص زمان جنگ و این جنگی است که تحمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین اژهای در دیدار جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایران و هند گفت: این تحریمهای ظالمانه که سالهای اخیر علیه ایران پیش آمده؛ البته مشکلات قبل از این هم بوده؛ مشکلات منحصر به این مقطع زمانی که جنگ بر ایران تحمیل شده یک راهکار و راهحل دارد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: برخی از مشکلات را میتوانیم با کمک شما حل کنیم، بعضی هم با دولتمردان هند، ایران و سایر کشورها حل میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای گفت: دستگاه قضایی همه مشکلات را نمیتواند حل کند؛ اما میتوانیم با کمک همدیگر مشکلات را حل کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: برخی قوانین به جای اینکه کار را تسهیل کنند تا سریعتر، دقیقتر و کمهزینهتر انجام بشود پیچیدگی بیشتر ایجاد میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: وقتی یک موضوعی در مرجع قضایی مطرح میشود، ممکن است که برای همه زیانآور باشد و مشکلاتی ایجاد کند. اما همین موضوع برای تاجر و تولیدکننده و برای کسی که تعهدات دارد مشکلات بیشتری ایجاد میکند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: این که باید چه کاری انجام بدهیم که فرایندها کوتاهتر شود مهم است؛ هزینه دادرسی نیز اهمیت دارد؛ آیا هزینه دادرسی در ایران یا در همین هند را عادلانه و منصفانه میدانید.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای گفت: برخی قوانین به جای اینکه کار را تسهیل کنند تا سریعتر، دقیقتر و کمهزینهتر انجام بشود پیچیدگی بیشتر ایجاد میکنند و تاخیر بیشتری را در رسیدگی به وجود میآورند.