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در پایان این رقابتها، تیم خراسان شمالی با کسب نتایج درخشان، عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رقابتهای قهرمانی کاراته بانوان کشور در سبک جهانی وادوکای با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در سالن ۱۳ آبان شیروان برگزار شد.
این مسابقات برای نخستینبار به میزبانی خراسان شمالی برگزار شد و با همکاری هیئت کاراته استان، اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش شیروان و حمایت دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
وادوکای کاراته یکی از ۴ سبک اصلی کاراته و از اولین سبکهای فعال در ایران است.