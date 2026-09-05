کورش بازیهای جهانی عشایر؛ شاکری برنز گرفت
ملیپوش کورش کشورمان در مسابقات جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان، به نشان برنز دست یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرصاد شاکری، نماینده ایران در رقابتهای کورِش (تاتار) بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان، در دیدار رده بندی خود مقابل حریفی از ترکمنستان به پیروزی رسید.
شاکری در این مبارزه نزدیک و نفسگیر موفق شد با نتیجه ۵ به ۴ حریف ترکمنستانی خود را شکست دهد و به نشان برنز دست پیدا کند.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ از ۶ تا ۱۶ شهریور در قرقیزستان برگزار میشود و کاروان ایران با نام «رهبر شهید» در این رقابتها حضور دارد.