مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از راه‌اندازی پنج ربات هوشمند جراح در پنج بیمارستان کشور خبر داد و گفت: توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مسیر ارتقای خدمات تخصصی درمانی را هموار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی علیزاده مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به رویکرد این سازمان در حمایت از توسعه فناوری‌های نوین پزشکی اظهار کرد: فرآیند تجهیز و راه‌اندازی پنج ربات هوشمند جراح در پنج بیمارستان کشور نهایی شده و این تجهیزات تا پایان سال عملیاتی خواهند شد.

وی افزود: توسعه فناوری‌های پیشرفته در حوزه تجهیزات پزشکی، یکی از مسیر‌های ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ظرفیت مراکز درمانی کشور است و استفاده از ربات‌های جراح می‌تواند در کنار مهارت پزشکان، به افزایش دقت و کنترل در برخی اعمال جراحی تخصصی کمک کند.

علیزاده ادامه داد: در راستای بهره‌برداری مناسب از این تجهیزات، آموزش‌های تخصصی مورد نیاز پزشکان و رزیدنت‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته است تا کادر درمان آمادگی لازم برای استفاده از این فناوری را داشته باشند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: راه‌اندازی این تجهیزات، علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید برای ارائه خدمات جراحی پیشرفته، زمینه توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در مراکز درمانی کشور را فراهم خواهد کرد.

علیزاده گفت: با تکمیل مراحل اجرایی، پنج ربات هوشمند جراح تا پایان سال در پنج بیمارستان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و این اقدام گامی در جهت توسعه تجهیزات پزشکی پیشرفته و ارتقای سطح خدمات تخصصی درمانی خواهد بود.

حمایت از توسعه فناوری‌های نوین و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته پزشکی، از جمله محور‌های مورد توجه سازمان غذا و دارو در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی است.