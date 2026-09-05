مراسم استقبال از پیکر مطهر خلبان شهید حسین مهدویان دقایقی پیش از مقابل صداوسیمای استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام، ساعت ۱۶ امروز در شهر الوند برگزار می‌شود.

مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهید هم امشب ساعت ۱۹ در مسجد امام حسن عسگری (ع) شهرک کوثر برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر خلبان شهید حسین مهدویان، فردا یکشنبه ۱۵ شهریور، ساعت ۱۰ صبح از امامزاده اسماعیل (ع) به سمت گلزار شهدای قزوین برگزار می‌شود.

شهید حسین مهدویان متولد هفدهم آبان ماه سال ۱۳۸۱ و عضو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که دهم شهریور طی حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه جنوب کشور به شهادت رسید.