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مجموعه تلویزیونی «دیار مادری» به کارگردانی حسین تبریزی و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان، از ۱۴ شهریورماه، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «دیار مادری» با نویسندگی علی حسینی ، یک مجموعه خانوادگی و اجتماعی است که داستان آن در بستر استان قزوین روایت میشود.
این سریال با محوریت خانواده و زندگی روستایی، تلاش دارد ظرفیتهای بومی و سبک زندگی مردم این منطقه را در قالب داستانی پرچالش به تصویر بکشد.
داستان این مجموعه حول محور خانوادهای است که با تغییر شرایط و تحولات محیطی، وارد مسیر تازهای از زندگی شده و با مسائل و چالشهای مختلفی در مسیر خود روبهرو میشوند.
زیبا بروفه، سیاوش طهمورث، امیر کاظمی، اتابک نادری، نگین معتضدی، ستاره حسینی، علی مرادی، یدالله شادمانی، فرخنده فرمانیزاده، فرهنگ زرگرباشی، محمد حاجیزاده، محسن زرآبادی، احمدرضا اسعدی، امیرحسین شعبانیان، شهرام کوچکعلی، اسدالله دوستی، نیایش کشاورز، فریناز شیرخانلو، فرشته وصال و تینا مردان از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.