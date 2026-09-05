پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بیش از ۵.۵ میلیون نمونه منابع ژنتیکی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در باغهای گیاهشناسی، بانکهای ژن و هرباریومهای سازمان تات نگهداری میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا صالحی جوزانی با بیان اینکه بیش از ۵.۵ میلیون نمونه منابع ژنتیکی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ذخیره گاههای سازمان تات نگهداری میشود، اظهار داشت: این منابع ژنتیکی، سرمایهای ارزشمند برای حفظ تنوع زیستی، پشتیبانی از برنامههای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین در بخش کشاورزی به شمار میروند و حفاظت اصولی از آنها نقش مهمی در آینده امنیت غذایی کشور دارد.
معاون پژوهش و فناوری سازمان تات با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت زیرساختهای حفاظت از منابع ژنتیکی، گفت: در سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۹۰۰ هزار نمونه منابع ژنتیکی، نسخه پشتیبان ایجاد شده است تا فرآیند نگهداری، حفاظت و بهرهبرداری علمی از این ذخایر با اطمینان بیشتری انجام شود.
صالحی تأکید کرد: حفاظت از منابع ژنتیکی، علاوه بر حفظ تنوع زیستی، زمینه را برای اجرای طرحهای پژوهشی، اصلاح ارقام، توسعه فناوریهای نوین و پاسخ به چالشهای آینده بخش کشاورزی فراهم میکند.
معاون سازمان تات تصریح کرد: بهرهگیری علمی از این ذخایر ارزشمند میتواند در افزایش بهرهوری تولید، سازگاری محصولات با تغییرات اقلیمی و تقویت پایداری نظام کشاورزی کشور نقشآفرین باشد.