میدان فرمانداری؛ جلوه گاه وحدت، اقتدار و پایداری ملی مردم بوکان

میدان فرمانداری؛ جلوه گاه وحدت، اقتدار و پایداری ملی مردم بوکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در استمرار شب‌های اقتدار ملت ایران، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان بود.

در ادامه شب‌های اقتدار امت ایرانی، جمعی کثیر از مردم ولایتمدار و اقشار مختلف شهرستان بوکان، شامگاه گذشته در میدان فرمانداری این شهر گرد هم آمدند. این اجتماع گسترده با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه قائد شهید امت، ضمن تأکید بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی برگزار شد.

در این آیین که جلوه‌ای از انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان بود، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در میان اقشار مختلف جامعه، در کنار مردم قرار گرفتند و همراهی خود را با مطالبات و آرمان‌های عمومی به نمایش گذاشتند. حضور مسئولان در این اجتماع مردمی، بیانگر پیوند نزدیک دستگاه مدیریت شهرستان با مردم و همگامی آنان با خواسته‌های جامعه ارزیابی می‌شود.