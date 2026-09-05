به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سازمان سنجش آموزش کشور ضمن انتشار دفترچه راهنمای آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد در راستای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که بر اساس آن ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شده است از بین متقاضیان واجد شرایط و از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر اسناد رسمی انتخاب کند.



دریافت اطلاعيۀ زمان پرينت كارت و برگزاري آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال 1405(نوبت سال 1404)

دریافت جدول اطلاعات استان و شهر محل برگزاری و رفع نقص کارت آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور