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سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای زمان پرینت کارت و برگزاری آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵(نوبت سال ۱۴۰۴) را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سازمان سنجش آموزش کشور ضمن انتشار دفترچه راهنمای آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد در راستای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس آن ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شده است از بین متقاضیان واجد شرایط و از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر اسناد رسمی انتخاب کند.
دریافت اطلاعيۀ زمان پرينت كارت و برگزاري آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال 1405(نوبت سال 1404)
دریافت جدول اطلاعات استان و شهر محل برگزاری و رفع نقص کارت آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور