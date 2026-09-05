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سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید در حدود ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی به صورت حضوری آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی در نشست خبری با با اصحاب رسانه با بیان اینکه دشمن با ایجاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه در پی مانعتراشی در مسیر دانایی کشور است، گفت: دشمنی با ملت ایران هم اکنون علنی شده است و آنها از پیشرفتهای علمی کشور در حوزههای موشکی، نانو، هستهای و پزشکی خشمگیناند. منشأ اقتدار علمی کشور از مدارس آغاز میشود؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در اجرای تقویم آموزشی و اهداف بلند تعلیم و تربیت، آب در آسیاب دشمن ریختن است.
وی تاکید کرد: برای مأیوس کردن دشمن و تحقق اقتدار آینده کشور، مدارس را با شور و نشاط بازگشایی خواهیم کرد و با همراهی مردم و اولیا، مهرماه را با قدرت آغاز میکنیم.
آغاز حضوری سال تحصیلی در ۱۲۵ هزار مدرسه
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر بازگشایی کامل مدارس بهصورت حضوری از اول مهرماه گفت: در حدود ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی فعالیت خود را برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت شروع خواهند کرد.
وی از حاکم شدن ادبیات «عملکرد و کارانه» در مدارس خبر داد و افزود: برای اولین بار از مهرماه، میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس دو برابر خواهد شد؛ اما این افزایش بهصورت مساوی نیست و تابعی از عملکرد مدیران است.
فرهادی تصریح کرد: معاونان آموزشی و پرورشی در ارزیابی عملکرد کادر اجرایی مدرسه نقش خواهند داشت. میانگین این مبلغ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که بسته به پارامترهای عملکردی از جمله افزایش سواد دانشآموزان، موفقیت در آزمونها، فعالیتهای پرورشی و آموزش مهارتهای زندگی، تغییر میکند.
وی با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برای پیشبینی اعتبارات لازم، این طرح را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت مدیریت مدارس برشمرد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت حفظ تعادل نیروی انسانی در مدارس اظهار کرد: نرخ حقالتدریس معلمان شاغل و بازنشسته از اول مهرماه بهصورت چشمگیری افزایش پیدا میکند.
وی افزود: معلمان بازنشسته ذخیره عظیم نیروی انسانی هستند و با توجه به مصوبه سران قوا، امکان ۲۴ ساعت تدریس در هفته برای این عزیزان فراهم شده است.
فرهادی خاطرنشان کرد: قاعدهای که پیشتر بهصورت توافقی برای معلمان عزیزی که بازنشستگی خود را به درخواست وزارتخانه به تعویق میانداختند اجرا میشد، اکنون به قانون تبدیل شده است. بر این اساس، تمامی این عزیزان یک ماه پاداش خدمت دریافت خواهند کرد که این رقم در مناطق محروم به یک ماه و نیم افزایش مییابد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از در نظر گرفتن «فوقالعاده خاص» برای معلمانی که در شرایط سخت خدمت میکنند خبر داد و گفت: برای معلمانی که در روستاهای نیازمند بیتوته، مناطق عشایری و یا روستاهای بسیار دورافتاده تدریس میکنند و تعدادشان حدودا ۴۰ هزار نفر است، فوقالعاده خاص در نظر گرفته شده است که از مهرماه پرداخت خواهد شد تا بخشی از سختیهای کار این عزیزان جبران شود.
فرهادی در ادامه نشست با خبرنگاران درباره معلمانی که بازنشستگی خود را به تأخیر انداختهاند نیز گفت: برای ادامه خدمت آنان مشوقهایی در نظر گرفته شده است. میزان این پاداش در مناطق محروم یکونیم ماه و در سایر مناطق یک ماه اعلام شده است.
پرداخت فوقالعاده ویژه به ۴۰ هزار معلم مناطق خاص
وی همچنین از اجرای فوقالعاده ویژه برای حدود ۴۰ هزار معلم شاغل در مناطق دارای شرایط خاص از مهر خبر داد. این طرح با هدف حمایت از معلمانی اجرا میشود که در مناطق محروم، عشایری یا دارای شرایط دشوار خدمت فعالیت میکنند.
افزایش حق مدیریت مدارس دو شیفت
سخنگوی آموزشوپرورش به وضع مدارس دوشیفته اشاره کرد و گفت: مدیران و معاونان این مدارس از افزایش حق مدیریت برخوردار خواهند شد و برای مدیریت شیفت دوم، پرداختی معادل ۷۰ درصد حداقل حقوق در نظر گرفته شده است.
وی مجموع اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این برنامهها در سال جاری را حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
فرهادی همچنین درباره مطالبات فرهنگیان گفت: روند پرداخت برخی مطالبات و اجرای احکام مربوط به رتبهبندی ادامه دارد و بخشی از مطالبات بازنشستگان نیز در حال پرداخت است.
به گفته وی، در حوزه عدالت آموزشی نیز توسعه مدارس استعدادهای درخشان در ۳۲ منطقه، افزایش اعتبارات مدارس عشایری و اختصاص حدود ۲۸۶ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش همچنین از اختصاص اعتبارات برای طرحهای حمایتی آموزشی، آموزش سواد دیجیتال و هوش مصنوعی، تکمیل سرویسهای بهداشتی مدارس و توسعه فعالیتهای ورزشی دانشآموزان خبر داد.