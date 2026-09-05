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دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: جایزه ملی جوانی جمعیت باید با همفکری نخبگان، مسئولان و دستگاههای اجرایی به یک جریان فرهنگی و گفتمان فراگیر در جامعه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرضیه وحیددستجردی افزود: با وجود همه تهدیدها و شرایط جنگی، کشور نباید از انجام مأموریتهای اساسی خود باز بماند.
وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، باید مسئولیتهای خود را با قوت ادامه دهیم و امیدواریم خداوند به نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران کشور توفیق و پیروزی عطا کند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ گفت: برنامهریزی این دوره از ماهها قبل آغاز شده تا بتوانیم با آمادگی کامل این رویداد را برگزار کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت، از حمایت سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قدردانی کرد و گفت: سال گذشته بودجه حوزه جمعیت به طور کامل تخصیص یافت و امسال نیز اعتبار «کارت امید مادر» با وجود محدودیتهای مالی کشور، در همان فصل نخست تأمین شد.
وحیددستجردی با بیان اینکه کشور به نیروهای دغدغهمند در حوزه جمعیت نیاز دارد، افزود: جایزه ملی جوانی جمعیت صرفاً یک مراسم تقدیر نیست، بلکه یک رویداد فرهنگی است و باید به گفتمانی فراگیر میان مردم، خانوادهها، رسانهها و دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به نوآوریهای دورههای گذشته، از اضافه شدن بخشهایی مانند فیلم، عکس، خانواده برتر و مجاهدان جمعیت خبر داد و تأکید کرد: امسال نیز با بهرهگیری از پیشنهادهای اعضای شورا، بخشهای جدید و اثرگذار به این رویداد افزوده خواهد شد.