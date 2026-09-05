به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه در بستر فضای مجازی برگزار می شود و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه برای پاسخ به سوال نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در جلسه مجلس حضور می یابد.





ادامه رسیدگی به گزارش کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویسهـای اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور)



گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون به کارگیری سـلاح توسـط مـأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد: حمایت از طرح اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها)



گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی



ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارا‌ی دیگرمعلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصر ه (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری درامور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز وکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه



گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

- سوال آقای علی جعفری آذر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

-گـزارش کمیسـیون اقتصـادی در مـورد تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص ازعملکرد وزارت نیرو در تخصیص‌های حوزه آبریز زاینده رود طی چهارسال اخیر

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از ارزیابی عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های دولتی وبانک‌های واگذارشده دراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۴ تاکنون

- انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها



- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجـه سـنواتی و ردیـف (۴-۵) جـدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور



- گـزارش کمیسـیون قضـائی و حقـوقی در مـورد طـرح دوفـوریتی الحـاق ماده (۶۸۷) مکرر به قانون مجازات اسـلامی در خصـوص مقابلـه بـا اسـتفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز