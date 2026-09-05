در اجرای «پویش رود روان» و با هدف بهبود جریان آب و افزایش ظرفیت عبور سیلاب، مرحله دوم عملیات لایروبی و تعریض بستر رودخانه سیمینه‌رود در جنوب شرقی دریاچه ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای «پویش رود روان» و با هدف بهبود جریان آب و افزایش ظرفیت عبور سیلاب، مرحله دوم عملیات لایروبی و تعریض بستر رودخانه سیمینه‌رود در ساحل چپ این رودخانه آغاز شد.

این عملیات از کیلومتر تقریبی ۲+۲۰۰ مسیر طرح و در محدوده پایین‌دست محل تلاقی رودخانه‌های سیمینه‌رود، زرینه‌رود و گداررود، به سمت ابتدای طرح در حال اجراست.

عملیات لایروبی و تعریض بستر رودخانه سیمینه‌رود با هدف بازگشایی مسیر جریان، ساماندهی بستر رودخانه و تسهیل در عبور آب، در ادامه اقدامات انجام‌شده در قالب پویش «رود روان» اجرا می‌شود.