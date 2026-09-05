در اثر برخورد خودروی سمند با ستون برق در بولوار نماز مشهد، دو سرنشین این خودرو که پدر و پسر بودند؛ جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: یک دستگاه خودروی سمند ساعت ۲۱:۴۵ دیشب در بولوار نماز، حدفاصل این خیابان به سمت میدان شهید جوان، با شدت به ستون برق برخورد کرد که در اثر این برخورد پدر حدودا ۴۰ ساله و پسر حدودا ۱۲ ساله در دم جان باختند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای نجات از ایستگاه ۲۳ به همراه یک دستگاه از ایستگاه ۴۷ در محل حاضر شدند و عملیات رهاسازی پیکرهای دو قربانی را با استفاده از تجهیزات برش انجام دادند.

فرخنده ادامه داد: عوامل انتظامی، راهور و اورژانس نیز در محل حضور داشتند و پس از رهاسازی، پیکرها به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

وی گفت: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.