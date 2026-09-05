شرکت‌کنندگان در صد و هشتاد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی در شیراز ، بار دیگر ضمن محکومیت سیاست‌های ضدانسانی آمریکا، بر تداوم مسیر استقلال تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت‌کنندگان در صد و هشتاد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی در شیراز ، بار دیگر ضمن محکومیت سیاست‌های ضدانسانی آمریکا، بر تداوم مسیر استقلال و حریت تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات، پیام حضور شبانه خود را نمادی از ایستادگی، همبستگی و همدلی دانستند و تأکید کردند که اگر قرار باشد تصویری از این مقاومت به جهانیان مخابره شود، آن تصویر چیزی جز اتحاد و اقتدار ملی نیست.

شهروندان با تأکید بر عشق به میهن و وطن‌دوستی، خاطرنشان کردند که استقلال، خاک و شرف، از اموری است که مردم ایران در هیچ شرایطی حاضر نیستند از آن کوتاه بیایند. حضور در کنار هم‌وطنان برای مردم حسی از غرور و دفاع مشترک ایجاد کرده است که به اعتقاد آنان، ریشه در اعتماد، اعتقاد و وفاداری به نظام و میهن دارد.

در این اجتماعات تأکید شد : فشار، تهدید و حملات آمریکا نتوانسته است مردم را از مسیر زندگی عادی دور کند و همگی به وعده پیروزی ایمان دارند؛ ایمانی که در کنار امید، کلید اصلی غلبه بر مشکلات است.