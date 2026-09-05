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مرکز آمار ایران در گزارشی با بررسی نتایج طرح آمارگیری گذران وقت در مناطق شهری کشور، الگوهای زمانی صرفشده برای فعالیتهای با مزد و بدون مزد را به تفکیک سن، جنس و وضعیت فعالیت اقتصادی افراد بررسی کرد؛ گزارشی که تصویری از نحوه استفاده شهرنشینان از زمان خود در فعالیتهای مختلف ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ یکی از مباحث مهم فرهنگی و اقتصادی، زمان صرف شده توسط افراد جامعه برای فعالیتهای مختلف است. دانستن اینکه مردم چقدر زمان صرف کار، مطالعه، سرگرمی و میکنند به برنامهریزان کمک میکند تا زیرساختهای مناسب فرهنگی ایجاد کنند یا برای استفاده بهینه افراد از وقتشان برنامههای آموزشی، سرگرمی، تفریحی و تهیه کنند.
بیشک وقت و زمان، سرمایه گران بها و بینظیر برای بشر است که میتوان در استفاده بهینه از آن در همه عرصه ها به پیش رفت و به عالیترین درجات مادی و معنوی نایل شد. برای برنامهریزی فرهنگی در یک جامعه، شناخت جامعی از رفتارها و الگوهای فرهنگی مردم آن جامعه الزامی است. یکی از مباحث مهم فرهنگی و اقتصادی، زمان صرف شده توسط افراد جامعه برای فعالیتهای مختلف است. دانستن اینکه مردم چقدر زمان صرف کار، مطالعه، سرگرمی و ... میکنند به برنامهریزان کمک میکند تا زیرساختهای مناسب فرهنگی ایجاد کنند یا برای استفاده بهینه افراد از وقتشان برنامههای آموزشی، سرگرمی، تفریحی و ... تهیه کنند.
طرح آمارگیری گذران وقت با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و مدتزمان فعالیتهای انجامشده توسط آنها، نخستین بار برای دوره آماری یکساله در فصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷، بهار و تابستان ۱۳۸۸ اجرا شد. دوره آماری دوم، در فصول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ و بهار و تابستان ۱۳۹۴، دوره آماری سوم در فصل پاییز و زمستان ۱۳۹۸ و بهار و تابستان ۱۳۹۹ و آخرین دوره در فصل زمستان ۱۴۰۳ و بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۴ در مناطق شهری کشور توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، تهیه، طراحی و اجرا شد.
در این گزارش علاوه بر الگوهای فصلی فعالیتهای ۹ گانه گذران وقت، فعالیتهای با مزد (کد ۱ ایکاتوس) و فعالیتهای بدون مزد (کدهای ۲، ۳، ۴ و ۵ ایکاتوس) به تفکیک سن و جنس مورد بررسی قرار میگیرد. از طرفی با توجه به ارتباط نزدیکی که بین فعالیتهای گذران وقت با وضعیت فعالیت اقتصادی افراد جامعه وجود دارد، الگوهای فصلی گذران وقت به تفکیک وضعیت فعالیت اقتصادی نیز بررسی میشود.
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