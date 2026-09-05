به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دنا فیروزآبادی، عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی شیراز گفت: دیگوکسین دارویی قدیمی، اما همچنان مهم در درمان برخی بیماران قلبی است. این دارو با اثر بر عملکرد سلول‌های قلبی می‌تواند قدرت انقباض قلب را افزایش دهد و در برخی بیماران به کنترل ضربان قلب نیز کمک کند. با این حال، دیگوکسین از دارو‌هایی است که فاصله میان مقدار مؤثر و مقدار سمی آن نسبتاً کم است؛ به همین دلیل، انتخاب دوز و پایش بیمار اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع در سالمندان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

چرا افزایش سن می‌تواند خطر مسمومیت را بیشتر کند؟

وی ادامه داد: با افزایش سن، عملکرد بسیاری از ارگان‌ها از جمله کلیه‌ها ممکن است کاهش پیدا کند. دیگوکسین عمدتاً از طریق کلیه دفع می‌شود؛ بنابراین کاهش عملکرد کلیه می‌تواند باعث تجمع دارو در بدن و افزایش غلظت آن در خون شود. از طرف دیگر، تغییرات مرتبط با افزایش سن در ترکیب بدن و حساسیت بافت‌ها به دارو نیز می‌تواند پاسخ فرد سالمند را تغییر دهد. به همین دلیل، دوزی که برای یک فرد جوان مناسب است، لزوماً برای یک سالمند مناسب نخواهد بود.

کلیه؛ یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده دوز

فیروزآبادی افزود: برخلاف بسیاری از داروها، در مورد دیگوکسین نمی‌توان تنها بر اساس سن یا وزن درباره مقدار مصرف تصمیم گرفت. عملکرد کلیه یکی از عوامل مهم در تعیین دوز است. داروساز بالینی با بررسی عملکرد کلیه، دارو‌های همزمان، وضعیت بیمار و سایر عوامل مؤثر می‌تواند در انتخاب دوز مناسب و کاهش خطر تجمع دارو نقش داشته باشد.

پتاسیم چه ارتباطی با دیگوکسین دارد؟

عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی شیراز گفت: یکی از نکات مهم در مسمومیت با دیگوکسین، ارتباط آن با الکترولیت‌ها، به‌ویژه پتاسیم است. کاهش پتاسیم خون می‌تواند حساسیت قلب به دیگوکسین را افزایش دهد و خطر بروز برخی عوارض قلبی را بیشتر کند. از سوی دیگر، در برخی شرایط مسمومیت حاد با دیگوکسین ممکن است افزایش پتاسیم خون رخ دهد. بنابراین، تفسیر سطح پتاسیم باید در کنار شرایط بالینی بیمار و زمان مصرف دارو انجام شود.

تداخلات دارویی؛ خطری که نباید نادیده گرفته شود

وی ادامه داد: سالمندان معمولاً بیش از یک دارو مصرف می‌کنند و همین موضوع احتمال تداخلات دارویی را افزایش می‌دهد. برخی دارو‌ها می‌توانند دفع دیگوکسین را کاهش دهند یا غلظت آن را در خون افزایش دهند. برخی دارو‌های قلبی، آنتی‌بیوتیک‌ها و دارو‌های دیگری نیز ممکن است بر سطح یا اثر دیگوکسین تأثیر بگذارند. به همین دلیل، هنگام شروع یا تغییر هر داروی جدید، بررسی فهرست کامل دارو‌های بیمار اهمیت زیادی دارد.

مسمومیت با دیگوکسین چه علائمی دارد؟

فیروزآبادی گفت: علائم مسمومیت می‌توانند متنوع باشند و همیشه با یک علامت مشخص شروع نمی‌شوند. تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، ضعف، سرگیجه و اختلالات بینایی از علائمی هستند که ممکن است دیده شوند. با افزایش سمیت، اختلالات ریتم قلب می‌توانند ایجاد شوند که از مهم‌ترین و جدی‌ترین عوارض مسمومیت با دیگوکسین محسوب می‌شوند. در فردی که دیگوکسین مصرف می‌کند، بروز علائم جدید و غیرمعمول، به‌خصوص همراه با تغییر ضربان قلب یا اختلال هوشیاری، نیازمند ارزیابی پزشکی است.

عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی شیراز در پاسخ به این سوال که آیا اندازه‌گیری سطح خونی دیگوکسین کافی است؟ تصریح کرد: خیر. یکی از نکات مهم در داروسازی بالینی این است که عدد آزمایش به‌تنهایی تعیین‌کننده مسمومیت نیست. زمان نمونه‌گیری، وضعیت کلی بیمار، عملکرد کلیه، علائم بالینی، دارو‌های همزمان و عوامل دیگری باید در کنار غلظت خونی دارو بررسی شوند. بنابراین، تفسیر سطح دیگوکسین باید با توجه به شرایط بیمار انجام شود و نمی‌توان تنها بر اساس یک عدد آزمایش درباره افزایش یا کاهش دوز تصمیم گرفت.

نقش داروساز بالینی چیست؟

وی افزود: در بیمار سالمندی که دیگوکسین دریافت می‌کند، داروساز بالینی می‌تواند مجموعه‌ای از عوامل را بررسی کند: دوز دارو، عملکرد کلیه، دارو‌های همزمان، وضعیت الکترولیت‌ها، علائم احتمالی سمیت و نیاز به پایش غلظت دارو. این بررسی‌ها به‌ویژه زمانی اهمیت دارند که بیمار داروی جدیدی شروع کرده باشد، عملکرد کلیه تغییر کرده باشد یا علائم جدیدی ایجاد شده باشد.

دیگوکسین؛ نمونه‌ای از اهمیت داروی مناسب برای بیمار مناسب

فیروزآبادی ادامه داد: دیگوکسین نشان می‌دهد که در سالمندان، انتخاب دارو تنها مسئله اصلی نیست؛ بلکه انتخاب دوز مناسب، توجه به عملکرد ارگان‌ها و بررسی دارو‌های همزمان نیز بخش مهمی از درمان است. دارویی که در یک مقدار مشخص می‌تواند برای بیمار مفید باشد، در صورت تجمع یا افزایش حساسیت بدن ممکن است به عارضه جدی منجر شود.

وی در پایان گفت: مصرف ایمن دیگوکسین در سالمندان به یک اصل مهم در داروسازی بالینی بازمی‌گردد: درمان مؤثر، فقط تجویز دارو نیست؛ بلکه پایش مستمر بیمار و تطبیق درمان با شرایط فردی اوست.