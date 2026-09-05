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سرپرست روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای هشت شهر استان در وضعیت قرمز و نارنجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی موسوی اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ شنبه ۱۴ شهریور، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۶۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
وی افزود: بر این اساس، هوای اندیکا، شوشتر، هویزه، شادگان، ماهشهر، بهبهان و اهواز هم در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
موسوی در ادامه گفت: بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون، گتوند، ملاثانی، هفتکل، آغاجاری، آبادان و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرها در وضعیت «پاک» نبوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود.
بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.