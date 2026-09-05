به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، متن پیام بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

(آل‌عمران، ۱۶۹)

خبر شهادت خلبان جوان و سرافراز، شهید حسین مهدویان، فرزند برومند شهرستان البرز و شهر الوند در پی حمله جنایتکارانه و تجاوزکارانه آمریکا به جنوب کشور، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این فرزند دلیر استان قزوین، در راه دفاع از میهن اسلامی و پاسداری از امنیت و استقلال ایران عزیز، جان خویش را فدا کرد و با نثار خون پاک خود، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار ایثار و شهادت این سرزمین افزود.

شهادت این جوان برومند، بار دیگر نشان داد که فرزندان این مرز و بوم در سخت‌ترین لحظات، برای دفاع از ایران و صیانت از عزت و تمامیت ارضی کشور، از جان خود نیز دریغ نمی‌کنند.

اینجانب شهادت مظلومانه و پرافتخار شهید حسین مهدویان را به خانواده معزز و صبور ایشان، مردم شهیدپرور شهرستان البرز و شهر الوند، همرزمان و همکاران آن شهید والامقام و عموم مردم شریف استان قزوین تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا را برای روح بلند آن شهید عزیز و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.

محمد نوذری

استاندار قزوین