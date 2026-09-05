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رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت:مسجدمحوری باید در دانشگاهها به عنوان ضرورت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام رستمی با اشاره به نقش مهم مساجد دانشگاهی، گفت: هر جا مسجد نقش خود را ایفا کرده، به آن فرصت داده شده و آنگونه که در شأن مسجد است از آن تکریم صورت گرفته و فرصت و میدان برای اهالی مسجد فراهم شده، آن فضا و آن مجموعه از این رویداد بهرهمند شده است.
وی به نقش و اهمیت مساجد بخصوص در برهه کنونی کشور و اهمیت جایگاه آن در ساختار اجتماعی اشاره کرد و افزودد: در ایامی که کشور عزیز ما درگیر جنگ تحمیلی دوم و سوم شد، با توجه به وضعیت کشور دانشگاهها یا تعطیل بودند و یا به صورت مجازی و غیرحضوری فعالیت میکردند. به همین دلیل مساجد دانشگاهی ما در این ایام فعالیت چندانی نداشتند. اما مجموعههای برآمده از مسجد مانند «هیئات مذهبی برآمده از مسجد»، «کانونهای قرآن و عترت» و «تشکلهای انقلابی» که محیط رشد آنها مساجد محلات یا مساجد دانشگاه است، فعال بودند و در جریان حماسه خیابان و قریب به ۱۹۰ شب حضور مردم در خیابانها و میادین شهرها، نقش محوری داشتند.
وی تصریح کرد: آنچه در خیابانها، کشور را حفظ کرد جریان انقلابی مومن و مردم مبعوث شده و بهپاخاسته کف خیابان بودند و در این فضا مساجد، هم به عنوان تربیت کننده این نسل و هم سازمان دهنده این حرکتها نقش محوری و اصلی را برعهده داشتند چرا که در بسیاری از استانها تجمع از داخل مساجد شروع میشد و به سمت میادین حرکت میکرد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ و شرایطی که اتفاق افتاد، نفش و جایگاه مساجد بسیار بیش از گذشته برای دلسوزان کشور و افرادی که دغدغه امنیت، رشد و بالندگی کشور را دارند، روشن شده است.
حجت الاسلام رستمی گفت: امروز یکی از ماموریتهایی که رئیس جمهور محترم به صورت جدی برای خود تعریف کرده است مسئله «مسجدمحوری» و «مسجد محلات» است. بر کسی پوشیده نیست که هر جا مسجد نقش خود را ایفا کرده، به او فرصت داده شده و آنگونه که در شأن مسجد است از آن تکریم صورت گرفته و فرصت و میدان برای اهالی مسجد فراهم شده، آن فضا و آن مجموعه از این رویداد بهرهمند شده است.
وی تصریح کرد: در فضای دانشگاهی نیز موضوع مسجدمحوری حائز اهمیت، اما تابع فضای دانشگاه است به معنای باز بودن دانشگاهها و حضوری شدن و خارج شدن از حالت مجازی.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بیا بیان این که تعطیلی دانشگاهها به فعالیت مساجد دانشگاهی آسیب زده است، گفت: تلاش میکنیم به این موضوع توجه کافی را اشته باشیم. البته ما در همه دانشگاهها نماز جماعت داریم، اما تنها برخی از آنها با تعریف شرعی دارای مسجد هستند و برخی دانشگاهها فقط نمازخانه دارند یعنی فضایی برای برپایی نماز که احکام مسجد در آن جاری نیست.