به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از درخشش نازنین فاطمه کورانی و یگانه کورانی، فرزندان شهید سرافراز انتظامی سعید کورانی از شهدای فتنه دی ماه ۱۴۰۴، در مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور خبر داد.

سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد گفت: این دو ورزشکار اسفراینی در رشته کمیته و در رده‌های سنی نونهالان و خردسالان با ارائه عملکردی موفق، عنوان نخست این رقابت‌ها را از آن خود کردند.