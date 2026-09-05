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فرزندان شهید انتظامی اسفراین در مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور سبک جهانی وادوکای کاراته، دو عنوان نخست این رقابتها را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از درخشش نازنین فاطمه کورانی و یگانه کورانی، فرزندان شهید سرافراز انتظامی سعید کورانی از شهدای فتنه دی ماه ۱۴۰۴، در مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور خبر داد.
سرهنگ محمدرضا قائمینژاد گفت: این دو ورزشکار اسفراینی در رشته کمیته و در ردههای سنی نونهالان و خردسالان با ارائه عملکردی موفق، عنوان نخست این رقابتها را از آن خود کردند.